Lake City High School

2021/2022

Quarter 2

* Denotes 4.0

Seniors 

Adamson, Logan Alexander

Allen, Jessica Lynn

Armstead, Rheana Marie *

Ascencio Rodriguez, Diego

Aten, Jason Lee

Bisballe, Chloe Marie

Bisballe, Gavin Wayne

Brown, Arrisa Jade *

Brown, Carl James

Byrnes, Corey Patrick

Crane, Dalten Gean

Crawford, Abigail Paige

Crovetto, Filippo *

Fairchild, Faith Anne

Fox, Jordan Lynn *

Gallihugh, Hannah Dee

Goodman, Katelynn Rose

Hall, Devynn Marie

Hardy, Kaylin Patricia *

Helsel, Lilly Paige

Hill, Hallie Nicole *

Holt, Abigail Lynn

Hutchinson, Ashley Marie

Jackson, Mariah Azzryelle

Kaiser, Felix J *

Kowalski, Madason Ann

Kutz, Edward Milton *

LaFond, Corey Lee

Lange, Madison Marie *

Lashley, Elana Marie

Manganello, Marisa Ann *

McCash, Trinity Anne

McGiness, Kara Olivia *

Nelson, Kalyn Taylor

Norman, Taylor Elizabeth

Park, Christian Enoch

Peter, Anuschka Sarah

Pifer, Brighton Joseph

Redman, Paris Melissa

Richards, Grace Catherine *

Seger, Joellen Geraldine

Sharp, Lillian Brooke

Shelton, Marco Antonio

Shurlow, Mackenzie Ann *

Strickland, Sayge Amelia

Tracey, Kristen Rose *

Urie, Connery Sean

VanDuinen, Andrew Jeffrey

Vanherpe, Luise Kathleen Johanna

Vinson, Katelynn Lois Ray

Wilkerson, Karlee Nichole

Zuck, Curtis Patrick

Juniors

Ball, Rowland D

Baron, Samuel J

Blair, Dayne R

Blevins, Jarrett R *

Booms, Marcus D

Brown, Helen A

Brown, Natalie G

Chaffee, Brianna M *

Clark, Aidan M

Cohoon, Rylee C *

Conrad, Kaleb A

Drouillard, Gage Gabriel

Dulzo, Ethan T

Elmquist, Charles Grayson

Gaz, Sara E *

Gehl, Roland X

Geiger, Hunter C

Hancock, Luwis L

Harris, Jenna G

Helsel, Chloe C

Hinkamp, Lucas

Horsley, Tristen

Hutchinson, Olivia Y

Jankowski, Kendra M

Kaur, Harleen *

Keenan, Kasey Jean

Keenan, Kaylee Beth

Maddox, Peter R

McLeod, Layne

Miller, Tarrin C *

Miller, Xzara K *

Myers, Abigail R

Nickerson, Emma L *

Noren, Eyn J

Parniske, Haylee J *

Ponce, Anna-May E

Urie, Emily M

VanderTuig, Hayleigh L *

Wilton, Cooper D

Sophomores

Ackerson, Sarah

Atkins, Tyler

Bisballe, Alison Jean *

Bisballe, MacKenzie *

Booms, Saleen

Butkovich, Zoe *

Clark, Blake S

Cole, Kaytlynn Marie

Deverney, Taylor A

Elders, Kenden R

Fults, Lillian

Granados, Naomi

Gunnerson, Shawn

Hall, Paxton

Hamel, Hailey *

Helsel, Idaline J

Helsel, Teague

Hilton, Landon

Hogan, Payton

House, Kalani Marie

Hudson, Landon W

Jewett, Harmony

Kendall, Kaitlin Ann

Kunkel, Darin

Linderman, Leah

Mathison, Asheton

Minzey, Destany M

Newcombe, Sabina S

Pifer, Samantha

Potter, Violet

Ramirez-Calixto, Perla *

Rosekrans, Jordan R

Schneider, Caleigh

Smithingell, Bailey

Sommer, Makenzyee L

Symon, Kayla

Uglis, Brianna

VanOstran, Chase L

VanOstran, Logan K

Vasicek, Hannah

Williams, Olivia

Freshmen

Allen, Hannah

Allen, Kayanna

Bartholomew, Natalie

Booms, Lauren

Bouton, Hailie M

Brown, Ethan

Brown, Lillian

Buley, Ryder D

Burdine, Aaliyah

Cockeram, Mattie L

Comp, Gabriel

Conway, Ashton

Goodrich, Jase M

Gottschall, Allie *

Gottschall, Megan *

Hall, Cooper D

McLeod, Ian

Miles, Kurtis

Mitchell, Camille

Neal, Amelia A

Raden, Benjamin

Snyder, Audrey C *

Wetzel, Scout