Lake City High School
2021/2022
Quarter 2
* Denotes 4.0
Seniors
Adamson, Logan Alexander
Allen, Jessica Lynn
Armstead, Rheana Marie *
Ascencio Rodriguez, Diego
Aten, Jason Lee
Bisballe, Chloe Marie
Bisballe, Gavin Wayne
Brown, Arrisa Jade *
Brown, Carl James
Byrnes, Corey Patrick
Crane, Dalten Gean
Crawford, Abigail Paige
Crovetto, Filippo *
Fairchild, Faith Anne
Fox, Jordan Lynn *
Gallihugh, Hannah Dee
Goodman, Katelynn Rose
Hall, Devynn Marie
Hardy, Kaylin Patricia *
Helsel, Lilly Paige
Hill, Hallie Nicole *
Holt, Abigail Lynn
Hutchinson, Ashley Marie
Jackson, Mariah Azzryelle
Kaiser, Felix J *
Kowalski, Madason Ann
Kutz, Edward Milton *
LaFond, Corey Lee
Lange, Madison Marie *
Lashley, Elana Marie
Manganello, Marisa Ann *
McCash, Trinity Anne
McGiness, Kara Olivia *
Nelson, Kalyn Taylor
Norman, Taylor Elizabeth
Park, Christian Enoch
Peter, Anuschka Sarah
Pifer, Brighton Joseph
Redman, Paris Melissa
Richards, Grace Catherine *
Seger, Joellen Geraldine
Sharp, Lillian Brooke
Shelton, Marco Antonio
Shurlow, Mackenzie Ann *
Strickland, Sayge Amelia
Tracey, Kristen Rose *
Urie, Connery Sean
VanDuinen, Andrew Jeffrey
Vanherpe, Luise Kathleen Johanna
Vinson, Katelynn Lois Ray
Wilkerson, Karlee Nichole
Zuck, Curtis Patrick
Juniors
Ball, Rowland D
Baron, Samuel J
Blair, Dayne R
Blevins, Jarrett R *
Booms, Marcus D
Brown, Helen A
Brown, Natalie G
Chaffee, Brianna M *
Clark, Aidan M
Cohoon, Rylee C *
Conrad, Kaleb A
Drouillard, Gage Gabriel
Dulzo, Ethan T
Elmquist, Charles Grayson
Gaz, Sara E *
Gehl, Roland X
Geiger, Hunter C
Hancock, Luwis L
Harris, Jenna G
Helsel, Chloe C
Hinkamp, Lucas
Horsley, Tristen
Hutchinson, Olivia Y
Jankowski, Kendra M
Kaur, Harleen *
Keenan, Kasey Jean
Keenan, Kaylee Beth
Maddox, Peter R
McLeod, Layne
Miller, Tarrin C *
Miller, Xzara K *
Myers, Abigail R
Nickerson, Emma L *
Noren, Eyn J
Parniske, Haylee J *
Ponce, Anna-May E
Urie, Emily M
VanderTuig, Hayleigh L *
Wilton, Cooper D
Sophomores
Ackerson, Sarah
Atkins, Tyler
Bisballe, Alison Jean *
Bisballe, MacKenzie *
Booms, Saleen
Butkovich, Zoe *
Clark, Blake S
Cole, Kaytlynn Marie
Deverney, Taylor A
Elders, Kenden R
Fults, Lillian
Granados, Naomi
Gunnerson, Shawn
Hall, Paxton
Hamel, Hailey *
Helsel, Idaline J
Helsel, Teague
Hilton, Landon
Hogan, Payton
House, Kalani Marie
Hudson, Landon W
Jewett, Harmony
Kendall, Kaitlin Ann
Kunkel, Darin
Linderman, Leah
Mathison, Asheton
Minzey, Destany M
Newcombe, Sabina S
Pifer, Samantha
Potter, Violet
Ramirez-Calixto, Perla *
Rosekrans, Jordan R
Schneider, Caleigh
Smithingell, Bailey
Sommer, Makenzyee L
Symon, Kayla
Uglis, Brianna
VanOstran, Chase L
VanOstran, Logan K
Vasicek, Hannah
Williams, Olivia
Freshmen
Allen, Hannah
Allen, Kayanna
Bartholomew, Natalie
Booms, Lauren
Bouton, Hailie M
Brown, Ethan
Brown, Lillian
Buley, Ryder D
Burdine, Aaliyah
Cockeram, Mattie L
Comp, Gabriel
Conway, Ashton
Goodrich, Jase M
Gottschall, Allie *
Gottschall, Megan *
Hall, Cooper D
McLeod, Ian
Miles, Kurtis
Mitchell, Camille
Neal, Amelia A
Raden, Benjamin
Snyder, Audrey C *
Wetzel, Scout
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