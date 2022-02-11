Lake City High School
Honor Roll First Quarter
*Denotes 4.0
Seniors
Adamson, Logan Alexander
Allen, Jessica Lynn *
Sophomores
Ackerson, Sarah
Atkins, Tyler
Bisballe, Alison Jean
Bisballe, MacKenzie
Booms, Saleen
Butkovich, Zoe
Clark, Blake S
Cole, Kaytlynn Marie
Crittenden, Eli P
Deverney, Taylor A
Elders, Kenden R
Fults, Lillian
Hall, Paxton
Hamel, Hailey
Hanna, Ethan T
Helsel, Teague
Hilton, Landon
Hogan, Payton
Hopkins, Kameron J
Hunt, Kylie
Kendall, Kaitlin Ann
Kenyon, Lacey
Kunkel, Darin
Linderman, Leah
Mathison, Asheton
Metzger, Adrien A
Miller, Mya
Minzey, Destany M
Mosier, Noel
Newcombe, Sabina S
Pifer, Samantha
Potter, Violet
Ramirez-Calixto, Perla
Rosekrans, Jordan R
Schneider, Caleigh
Smithingell, Bailey
Sommer, Makenzyee L
Symon, Kayla
Uglis, Brianna
VanOstran, Chase L
VanOstran, Logan K
Vasicek, Hannah
Whitcomb, Isabelle
Williams, Olivia
Armstead, Rheana Marie *
Ascencio Rodriguez, Diego *
Barger, Oakley Clay
Belkiewicz, Nikolas Loren
Bisballe, Chloe Marie *
Bisballe, Gavin Wayne *
Brown, Arrisa Jade *
Brown, Carl James
Byrnes, Corey Patrick
Clark, Aaron James
Crane, Dalten Gean
Crawford, Abigail Paige
Crovetto, Filippo *
Fields, Dameon Justice Lee
Fox, Jordan Lynn *
Gallihugh, Hannah Dee *
Goodman, Katelynn Rose
Hall, Devynn Marie *
Hardy, Kaylin Patricia *
Hill, Hallie Nicole *
Holt, Abigail Lynn
Hutchinson, Ashley Marie *
Jackson, Mariah Azzryelle *
Kaiser, Felix J *
Koboldt, Nicholas John
Kutz, Edward Milton *
LaFond, Corey Lee
Lange, Madison Marie *
Lashley, Elana Marie *
Manganello, Marisa Ann *
McCash, Trinity Anne
McGiness, Kara Olivia *
Molitor, Annessa Grace
Nelson, Kalyn Taylor *
Nolan, Devin Joseph
Park, Christian Enoch *
Peter, Anuschka Sarah *
Pifer, Brighton Joseph
Redman, Paris Melissa *
Richards, Grace Catherine *
Seger, Joellen Geraldine
Sharp, Lillian Brooke
Shelton, Marco Antonio
Shurlow, Mackenzie Ann *
Strickland, Sayge Amelia *
Tracey, Kristen Rose *
Urie, Connery Sean
VanDuinen, Andrew Jeffrey
Vanherpe, Luise Kathleen Johanna
Vinson, Katelynn Lois Ray
West, Kiersten Janea
Wheeler, Dustin Joseph
Wilkerson, Karlee Nichole
Juniors
Ball, Rowland D
Baron, Samuel J *
Blair, Dayne R
Blevins, Jarrett R *
Booms, Marcus D
Brown, Helen A *
Bryant, Columbus W
Burch, Alyssa
Buttleman, Edward
Carpenter, Kyndle S
Chaffee, Brianna M
Clark, Aidan M
Cohoon, Rylee C *
Conrad, Kaleb A *
Dulzo, Ethan T *
Gaz, Sara E *
Gehl, Roland X
Geiger, Hunter C
Hamel, Jordan T
Hancock, Luwis L
Harris, Jenna G
Helsel, Chloe C
Helsel, Joseph
Hinkamp, Lucas
Horsley, Tristen
Hutchinson, Olivia Y
Jankowski, Kendra M
Kaur, Harleen *
Keenan, Kasey Jean
Keenan, Kaylee Beth
Maddox, Peter R
McLeod, Layne
Miller, Tarrin C *
Miller, Xzara K
Nickerson, Emma L *
Noren, Evan M
Noren, Eyn J
O'Quin, Pamela N
Parniske, Haylee J
Ponce, Anna-May E
Sibinovski, Madison J
Urie, Emily M *
VanderTuig, Hayleigh L *
Wilton, Cooper D
Sophomores
Ackerson, Sarah
Atkins, Tyler
Bisballe, Alison Jean *
Bisballe, MacKenzie *
Booms, Saleen
Butkovich, Zoe *
Clark, Blake S
Cole, Kaytlynn Marie
Crittenden, Eli P
Deverney, Taylor A
Elders, Kenden R
Fults, Lillian
Hall, Paxton
Hamel, Hailey *
Hanna, Ethan T
Helsel, Teague
Hilton, Landon
Hogan, Payton
Hopkins, Kameron J
Hunt, Kylie
Kendall, Kaitlin Ann
Kenyon, Lacey
Kunkel, Darin
Linderman, Leah
Mathison, Asheton
Metzger, Adrien A
Miller, Mya
Minzey, Destany M
Mosier, Noel
Newcombe, Sabina S
Pifer, Samantha
Potter, Violet *
Ramirez-Calixto, Perla *
Rosekrans, Jordan R
Schneider, Caleigh
Smithingell, Bailey
Sommer, Makenzyee L
Symon, Kayla
Uglis, Brianna
VanOstran, Chase L
VanOstran, Logan K
Vasicek, Hannah
Whitcomb, Isabelle
Williams, Olivia
Freshmen
Allen, Hannah
Allen, Kayanna
Barrowman, Harper E
Bartholomew, Natalie
Boggs, Ava Grace
Booms, Blake
Booms, Lauren *
Bouton, Hailie M
Brown, Blake
Brown, Ethan
Brown, Lillian
Buley, Ryder D
Burdine, Aaliyah
Cockeram, Mattie L
Comp, Gabriel
Conway, Ashton
Emery-Nickerson, Colette
Goodrich, Jase M
Gottschall, Allie *
Gottschall, Megan *
Hall, Cooper D
Mathison-Sundell, Ava
McLeod, Ian *
Miles, Kurtis
Mitchell, Camille
Neal, Amelia A
Oakes, Avery D
Raden, Benjamin
Rainier, Hunter
Rogers, Job
Shelton, Morena
Snyder, Audrey C *
Wetzel, Scout
Whitcomb, Philip
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