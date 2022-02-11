Lake City High School

Honor Roll First Quarter

*Denotes 4.0

Seniors 

Adamson, Logan Alexander

Allen, Jessica Lynn *

Sophomores

Ackerson, Sarah

Atkins, Tyler

Bisballe, Alison Jean

Bisballe, MacKenzie

Booms, Saleen

Butkovich, Zoe

Clark, Blake S

Cole, Kaytlynn Marie

Crittenden, Eli P

Deverney, Taylor A

Elders, Kenden R

Fults, Lillian

Hall, Paxton

Hamel, Hailey

Hanna, Ethan T

Helsel, Teague

Hilton, Landon

Hogan, Payton

Hopkins, Kameron J

Hunt, Kylie

Kendall, Kaitlin Ann

Kenyon, Lacey

Kunkel, Darin

Linderman, Leah

Mathison, Asheton

Metzger, Adrien A

Miller, Mya

Minzey, Destany M

Mosier, Noel

Newcombe, Sabina S

Pifer, Samantha

Potter, Violet

Ramirez-Calixto, Perla

Rosekrans, Jordan R

Schneider, Caleigh

Smithingell, Bailey

Sommer, Makenzyee L

Symon, Kayla

Uglis, Brianna

VanOstran, Chase L

VanOstran, Logan K

Vasicek, Hannah

Whitcomb, Isabelle

Williams, Olivia

Armstead, Rheana Marie *

Ascencio Rodriguez, Diego *

Barger, Oakley Clay

Belkiewicz, Nikolas Loren

Bisballe, Chloe Marie *

Bisballe, Gavin Wayne *

Brown, Arrisa Jade *

Brown, Carl James

Byrnes, Corey Patrick

Clark, Aaron James

Crane, Dalten Gean

Crawford, Abigail Paige

Crovetto, Filippo *

Fields, Dameon Justice Lee

Fox, Jordan Lynn *

Gallihugh, Hannah Dee *

Goodman, Katelynn Rose

Hall, Devynn Marie *

Hardy, Kaylin Patricia *

Hill, Hallie Nicole *

Holt, Abigail Lynn

Hutchinson, Ashley Marie *

Jackson, Mariah Azzryelle *

Kaiser, Felix J *

Koboldt, Nicholas John

Kutz, Edward Milton *

LaFond, Corey Lee

Lange, Madison Marie *

Lashley, Elana Marie *

Manganello, Marisa Ann *

McCash, Trinity Anne

McGiness, Kara Olivia *

Molitor, Annessa Grace

Nelson, Kalyn Taylor *

Nolan, Devin Joseph

Park, Christian Enoch *

Peter, Anuschka Sarah *

Pifer, Brighton Joseph

Redman, Paris Melissa *

Richards, Grace Catherine *

Seger, Joellen Geraldine

Sharp, Lillian Brooke

Shelton, Marco Antonio

Shurlow, Mackenzie Ann *

Strickland, Sayge Amelia *

Tracey, Kristen Rose *

Urie, Connery Sean

VanDuinen, Andrew Jeffrey

Vanherpe, Luise Kathleen Johanna

Vinson, Katelynn Lois Ray

West, Kiersten Janea

Wheeler, Dustin Joseph

Wilkerson, Karlee Nichole

Juniors

Ball, Rowland D

Baron, Samuel J *

Blair, Dayne R

Blevins, Jarrett R *

Booms, Marcus D

Brown, Helen A *

Bryant, Columbus W

Burch, Alyssa

Buttleman, Edward

Carpenter, Kyndle S

Chaffee, Brianna M

Clark, Aidan M

Cohoon, Rylee C *

Conrad, Kaleb A *

Dulzo, Ethan T *

Gaz, Sara E *

Gehl, Roland X

Geiger, Hunter C

Hamel, Jordan T

Hancock, Luwis L

Harris, Jenna G

Helsel, Chloe C

Helsel, Joseph

Hinkamp, Lucas

Horsley, Tristen

Hutchinson, Olivia Y

Jankowski, Kendra M

Kaur, Harleen *

Keenan, Kasey Jean

Keenan, Kaylee Beth

Maddox, Peter R

McLeod, Layne

Miller, Tarrin C *

Miller, Xzara K

Nickerson, Emma L *

Noren, Evan M

Noren, Eyn J

O'Quin, Pamela N

Parniske, Haylee J

Ponce, Anna-May E

Sibinovski, Madison J

Urie, Emily M *

VanderTuig, Hayleigh L *

Wilton, Cooper D

Sophomores

Ackerson, Sarah

Atkins, Tyler

Bisballe, Alison Jean *

Bisballe, MacKenzie *

Booms, Saleen

Butkovich, Zoe *

Clark, Blake S

Cole, Kaytlynn Marie

Crittenden, Eli P

Deverney, Taylor A

Elders, Kenden R

Fults, Lillian

Hall, Paxton

Hamel, Hailey *

Hanna, Ethan T

Helsel, Teague

Hilton, Landon

Hogan, Payton

Hopkins, Kameron J

Hunt, Kylie

Kendall, Kaitlin Ann

Kenyon, Lacey

Kunkel, Darin

Linderman, Leah

Mathison, Asheton

Metzger, Adrien A

Miller, Mya

Minzey, Destany M

Mosier, Noel

Newcombe, Sabina S

Pifer, Samantha

Potter, Violet *

Ramirez-Calixto, Perla *

Rosekrans, Jordan R

Schneider, Caleigh

Smithingell, Bailey

Sommer, Makenzyee L

Symon, Kayla

Uglis, Brianna

VanOstran, Chase L

VanOstran, Logan K

Vasicek, Hannah

Whitcomb, Isabelle

Williams, Olivia

Freshmen

Allen, Hannah

Allen, Kayanna

Barrowman, Harper E

Bartholomew, Natalie

Boggs, Ava Grace

Booms, Blake

Booms, Lauren *

Bouton, Hailie M

Brown, Blake

Brown, Ethan

Brown, Lillian

Buley, Ryder D

Burdine, Aaliyah

Cockeram, Mattie L

Comp, Gabriel

Conway, Ashton

Emery-Nickerson, Colette

Goodrich, Jase M

Gottschall, Allie *

Gottschall, Megan *

Hall, Cooper D

Mathison-Sundell, Ava

McLeod, Ian *

Miles, Kurtis

Mitchell, Camille

Neal, Amelia A

Oakes, Avery D

Raden, Benjamin

Rainier, Hunter

Rogers, Job

Shelton, Morena

Snyder, Audrey C *

Wetzel, Scout

Whitcomb, Philip