Seniors

Allen, Jessica Lynn

  • Armstead, Rheana Marie
  • Ascencio Rodriguez, Diego

Balliet, Abigail Ranee

Barger, Oakley Clay

Belkiewicz, Nikolas Loren

Bisballe, Chloe Marie

Bisballe, Gavin Wayne

  • Brown, Arrisa Jade

Byrnes, Corey Patrick

Crane, Dalten Gean

Crawford, Abigail Paige

  • Crovetto, Filippo

Doe, Caleb Richard

Drouillard, Gage Gabriel

Fairchild, Faith Anne

Fields, Dameon Justice Lee

  • Fox, Jordan Lynn

Gallihugh, Hannah Dee

Hall, Devynn Marie

Hardy, Kaylin Patricia

Helsel, Lilly Paige

Hill, Hallie Nicole

Holt, Abigail Lynn

Hutchinson, Ashley Marie

  • Jackson, Mariah
  • Azzryelle

Kaiser, Felix J

Kutz, Edward Milton

LaFond, Corey Lee

  • Lange, Madison Marie
  • Lashley, Elana Marie

Lockard, Dale James

Manganello, Marisa Ann

McCash, Trinity Anne

  • McGiness, Kara Olivia

Park, Christian Enoch

  • Peter, Anuschka Sarah

Pifer, Brighton Joseph

Redman, Paris Melissa

Richards, Grace

Catherine

Seger, Joellen Geraldine

Shelton, Marco Antonio

Shurlow, Mackenzie Ann

Tracey, Kristen Rose

Urie, Connery Sean

VanDuinen, Andrew Jeffrey

Vanherpe, Luise Kathleen Johanna

Vinson, Katelynn Lois Ray

Wilkerson, Karlee Nichole

Juniors

Ball, Rowland D

  • Baron, Samuel J

Blair, Dayne R

Blevins, Jarrett R

Brown, Helen A

Brown, Natalie G

Bryant, Columbus W

Buttleman, Edward

Carpenter, Kyndle S

  • Chaffee, Brianna M

Clark, Aidan M

  • Cohoon, Rylee C

Conrad, Kaleb A

Dulzo, Ethan T

Elmquist, Charles Grayson

  • Gaz, Sara E

Gehl, Roland X

Harris, Jenna G

  • Helsel, Chloe C

Helsel, Isabel J

Helsel, Joseph

Hinkamp, Lucas

Hutchinson, Olivia Y

Kaur, Harleen

Keenan, Kasey Jean

Keenan, Kaylee Beth

Maddox, Peter R

McLeod, Layne

  • Miller, Tarrin C

Miller, Xzara K

Myers, Abigail R

Nickerson, Emma L

Noren, Eyn J

  • Parniske, Haylee J

Ponce, Anna-May E

Sibinovski, Madison J

Urie, Emily M

VandeMaele, Scarlett Marie

  • VanderTuig, Hayleigh L

Westdorp, Lance Owen

Sophomores

Ackerson, Sarah

Atkins, Tyler

  • Bisballe, Alison Jean
  • Bisballe, MacKenzie

Bivins, Destiny M

Booms, Saleen

Butkovich, Zoe

Clark, Blake S

Cole, Kaytlynn Marie

Elders, Kenden R

Fults, Lillian

Granados, Naomi Hall, Paxton

  • Hamel, Hailey

Hanna, Ethan T

Helsel, Idaline J

Helsel, Teague

Hilton, Landon

Hogan, Payton

Jewett, Harmony

Kendall, Kaitlin Ann

Kunkel, Darin

Linderman, Leah

Mathison, Asheton

Miller, Mya

Mosier, Noel

Newcombe, Sabina S

Pifer, Samantha

Potter, Violet

Ramirez-Calixto, Perla

Rosekrans, Jordan R

Schneider, Caleigh

Smithingell, Bailey

Sommer, Makenzyee L

Symon, Kayla

Uglis, Brianna

  • VanOstran, Chase L

VanOstran, Logan K

Vasicek, Hannah

Williams, Olivia

Freshmen

Allen, Hannah

Allen, Kayanna

Bartholomew, Conner

Bartholomew, Natalie

Booms, Lauren

Bouton, Hailie M

Brown, Blake

Brown, Ethan

Brown, Lillian

Buley, Ryder D

Burdine, Aaliyah

  • Comp, Gabriel

Conway, Ashton

Goodrich, Jase M

Gottschall, Allie

  • Gottschall, Megan

Guevara, Kayden

Hall, Cooper D

Hernandez-Guerrero, Roman

Lawrence, Evan John

McLeod, Ian

Mitchell, Camille

Neal, Amelia A

Oakes, Avery D

Raden, Benjamin

Rainier, Hunter

Rogers, Job

Shelton, Morena

  • Snyder, Audrey C

Walsh, Cecelia Marie

Wetzel, Scout

indicates 4.0 GPA

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