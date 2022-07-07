Seniors
Allen, Jessica Lynn
- Armstead, Rheana Marie
- Ascencio Rodriguez, Diego
Balliet, Abigail Ranee
Barger, Oakley Clay
Belkiewicz, Nikolas Loren
Bisballe, Chloe Marie
Bisballe, Gavin Wayne
- Brown, Arrisa Jade
Byrnes, Corey Patrick
Crane, Dalten Gean
Crawford, Abigail Paige
- Crovetto, Filippo
Doe, Caleb Richard
Drouillard, Gage Gabriel
Fairchild, Faith Anne
Fields, Dameon Justice Lee
- Fox, Jordan Lynn
Gallihugh, Hannah Dee
Hall, Devynn Marie
Hardy, Kaylin Patricia
Helsel, Lilly Paige
Hill, Hallie Nicole
Holt, Abigail Lynn
Hutchinson, Ashley Marie
- Jackson, Mariah
- Azzryelle
Kaiser, Felix J
Kutz, Edward Milton
LaFond, Corey Lee
- Lange, Madison Marie
- Lashley, Elana Marie
Lockard, Dale James
Manganello, Marisa Ann
McCash, Trinity Anne
- McGiness, Kara Olivia
Park, Christian Enoch
- Peter, Anuschka Sarah
Pifer, Brighton Joseph
Redman, Paris Melissa
Richards, Grace
Catherine
Seger, Joellen Geraldine
Shelton, Marco Antonio
Shurlow, Mackenzie Ann
Tracey, Kristen Rose
Urie, Connery Sean
VanDuinen, Andrew Jeffrey
Vanherpe, Luise Kathleen Johanna
Vinson, Katelynn Lois Ray
Wilkerson, Karlee Nichole
Juniors
Ball, Rowland D
- Baron, Samuel J
Blair, Dayne R
Blevins, Jarrett R
Brown, Helen A
Brown, Natalie G
Bryant, Columbus W
Buttleman, Edward
Carpenter, Kyndle S
- Chaffee, Brianna M
Clark, Aidan M
- Cohoon, Rylee C
Conrad, Kaleb A
Dulzo, Ethan T
Elmquist, Charles Grayson
- Gaz, Sara E
Gehl, Roland X
Harris, Jenna G
- Helsel, Chloe C
Helsel, Isabel J
Helsel, Joseph
Hinkamp, Lucas
Hutchinson, Olivia Y
Kaur, Harleen
Keenan, Kasey Jean
Keenan, Kaylee Beth
Maddox, Peter R
McLeod, Layne
- Miller, Tarrin C
Miller, Xzara K
Myers, Abigail R
Nickerson, Emma L
Noren, Eyn J
- Parniske, Haylee J
Ponce, Anna-May E
Sibinovski, Madison J
Urie, Emily M
VandeMaele, Scarlett Marie
- VanderTuig, Hayleigh L
Westdorp, Lance Owen
Sophomores
Ackerson, Sarah
Atkins, Tyler
- Bisballe, Alison Jean
- Bisballe, MacKenzie
Bivins, Destiny M
Booms, Saleen
Butkovich, Zoe
Clark, Blake S
Cole, Kaytlynn Marie
Elders, Kenden R
Fults, Lillian
Granados, Naomi Hall, Paxton
- Hamel, Hailey
Hanna, Ethan T
Helsel, Idaline J
Helsel, Teague
Hilton, Landon
Hogan, Payton
Jewett, Harmony
Kendall, Kaitlin Ann
Kunkel, Darin
Linderman, Leah
Mathison, Asheton
Miller, Mya
Mosier, Noel
Newcombe, Sabina S
Pifer, Samantha
Potter, Violet
Ramirez-Calixto, Perla
Rosekrans, Jordan R
Schneider, Caleigh
Smithingell, Bailey
Sommer, Makenzyee L
Symon, Kayla
Uglis, Brianna
- VanOstran, Chase L
VanOstran, Logan K
Vasicek, Hannah
Williams, Olivia
Freshmen
Allen, Hannah
Allen, Kayanna
Bartholomew, Conner
Bartholomew, Natalie
Booms, Lauren
Bouton, Hailie M
Brown, Blake
Brown, Ethan
Brown, Lillian
Buley, Ryder D
Burdine, Aaliyah
- Comp, Gabriel
Conway, Ashton
Goodrich, Jase M
Gottschall, Allie
- Gottschall, Megan
Guevara, Kayden
Hall, Cooper D
Hernandez-Guerrero, Roman
Lawrence, Evan John
McLeod, Ian
Mitchell, Camille
Neal, Amelia A
Oakes, Avery D
Raden, Benjamin
Rainier, Hunter
Rogers, Job
Shelton, Morena
- Snyder, Audrey C
Walsh, Cecelia Marie
Wetzel, Scout
indicates 4.0 GPA
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.