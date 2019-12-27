CADILLAC — Cadillac Senior High School released its honor roll:
12th grade:
Alexander, Madalyn Marie
Andersen, Jared lan
Andersen, Justin Erik
Anderson, Hailey Jo
Anderson, Madilyn Rose
Anderson, Rylee Jade
Apfel, Abraham Albert
Arrington, Madelin Sophia
Austin, Matthew James
Awwad, Amber Blake Soumaya
Awwad, Erik Xavier
Barczewski, Alec James
Baughan, Jacob Robert
Beydoun, Anastacia Nikole
Bohannon, Julia Elise
Bosman, Adam Richard
Brooks, Damien Michael
Bryant, Makenna McKennzie
Chilcote, Ashely Nicole
Cockeram, Brittany Sierra
Comstock, Chloe May
Conradson, Drew Jeffrey
Cool, Jill Catherine
Cooper, Aries Kain
Crisman, Cole A.
Crozier, Cameron Keith
Darrow, Aaron Joshua
Fauble, Brandon Jeffrey
Fewless, Philip Michael
Foster, Erin Bailey
Fox, Marne Raeanna
Garland, Angel Leah
Gilbert, Riley Elizabeth
Goodwin, Simon Christopher
Gottleber, Jessica Rose
Gullekson, Emma Jean
Hagstrom, Gabriella Alynn
Hamilton, Mitchell Grant
Harrison, Heather Anne
Harrison, Patricia Lee
Hawkins, Kaylee Rae
Healey, Cameron Lee
Hildebrant, Zackary Michael
Hill, Alana Louise
Hoffman, Grace Autumn
Holly, Kodi Lynne
Holt, Rory Marie
Houk, Emilee Elizabeth Mavis
Huckle, Susan Kaye
Hughes, Ethan James
Hurlburt, Madyson Rae
Ingraham, Katelynn Alexis
Jacobson, Hailey Morgan
Jenema, Paige Renee
Jimenez Noriega, Julian Alfredo
Johns, David Todd-Paul
Johnson, Jaydin Lee
Johnson, Madeline Cecilia
Kailing, Austin Michael
Keller, Korbin Ryan
Kelsey, Eddie Ryan
Kendall, Lucas Alexander
Kinnie, Daelyn Mary
Kleinsorge, Brooke Elizabeth
Kleinsorge, Trevor William
Klotz, Levi Christian
Knight, Makayla Justice-Joanne
Kochanny, Brooke Elizabeth
Koenigsmann, Hannah Diane
LaMonde, Jon Andre
LaMonde, Julian Thomas
LaMonde, Justin Pierre
Leach, Parker Jullian
Lilly, lan Nicholas
Liptak, Anesa Gabriele
Liu, Joy
Lloyd, Isabelle Grace
Lorenz, Brooke Ann
Losinski, Garrett Raymond
Maier, Karly Anne
McAllister, Amber Lauren
McMurray, Robby Willis
McNamara, Casey Aren
Merritt, Kathleen Elaine
Metzger, Gabrielle Kalene
Miehlke, Abbagail Kathryn
Miller, Troy Lee
Moffat, Tucker Reid
Menasco, Joshua Blake
Moore, Larry Ray
Nehmer, Justene Elena
Neiss, Margaret Katharina
Nelson, Emilia Grace
Nobles, Cullin Allen
Notarian, Quinn Austin
Parrish, Johnathon Michael
Peedle, Alyvia Joy
Peltier, Abigail Grace
Perry, Kyle Stephen
Peterson, Ryan Paul
Potocki, Amanda Rose
Ritchotte, Briahna Rose
Ruppert, Lindsey Marlene
Sanscrainte, Sarah Elizabeth
Schmittdiel, Jack Phillip
Scott, Taya Isabella
Sessions, Katlyn Marie
Sharp, Kendyll Elyssa
Shuster, Abbygail Elizabeth
Smith, Claire Annabelle
Spicer, Andrew Anthony
Spivey, Haley Ann
Stange, Maxwell Abe
Sullivan, John Raymond Joseph
Terrell, Xena Grace
Townsend, Shelby Elaine
Valdez, Ava Raquelle
Vanburen, Faith Nicole
Vermilyea, Kyle Craig
Vinson, Wyatt Mitchell
Vo, Jonathon Van
Vranish, Abigail Lynn
Walker, William Douglas
Williams, Allison Mae-Ann
Wlndover, Elise Ann
Wood, Gabriella Faith
Worst, Kaley Ann
Wright, Eirha Ryle
Yack, Jadon Gregory
11th grade:
Abram, Austin Michael
Anderson, Molly Jane
Anstine, Shelby Yvonne
Balbuena, Julianna Marie
Baldwin, Alyssa Ann
Baldwin, Mariel Jane
Barnard, Jaden
Bechtel, Anna Jane
Becktel, Gavin Jack
Boolman, Logan Jack-Edward
Boorsma, Dillon Michael
Barr, Evan Craig
Brink, Seth Avery
Broersma, Isaac Steven
Brown, Macy Quynn
Buckmaster, Keegan Gates
Butler, Flower Susan
Cochrane, Noah Alexander
Cole, Isabel Ann
Cook, Dennis William
Danforth, Abigail Christine
Daveridge, Lucy Mary
Dean, Abigail Elizabeth Mae
Dostal, Loriana Rose
Drabik, Madilyn Annette
Dusa, Sarah Ashley
Dykgraaf, Derek Clay
Enyeart, Lucas Tyler
Fauble, Kyle Raymond
Fauble, Livia Madison
Garrison, Landon Carter
Gray, Daniel Scott
Green, Taylor LeeAnn
Gregory, Emily Marie
Hale, Morgan Marie
Hess, Colin Thomas
Hilt, Declan Rhudy
Hoffert, Alana Skye
Holland, Jonathan Paul
Horstman, Nicholas Alan
Houck, Brad Alan
House, Madelin May
Huang, Alan
lseri, Tadamitsu Lee
Jenema, Sarah Grace
Johnston, Kaitlyn Brooke
Kapuscinski, Olivia Katherine
Kearney Wright, Kylee Denee
Kelly, Joseph Robert
Kohler, Benjamin Matthew
Kovach, Madison Marie
Krantz, Hailey Marie
LaMonde, Paul Jacques
Little, Baily Rae
Martz, Alaina Marie
Matzke, Alix Amelia
Maury, Emmalynn Mae
McClure, Sawyer Dale
McGee-Kendall, Dominick Charles
McKeever, Molly Mackenzie
McLaurin, Brady Charles-Patrick
McRoberts, Brendan Scott
McTaggart,Emma Kathryn
Merritt,Abigail Eileen
Meyer, Olivia Quin
Mickelson, Oakley Marie
Mo,Angela
Mollohan, Michael Jason
Mortensen, Hannah Elizabeth
Musta, Chloie Jayne
Neff Kadwell, Mia Ann
Nowland, Halee Kay Lynn
Oberhaus, Brayden David
Odiase, Peace Osaruese
Pechota, Elaina Marie
Peltier, Lucas Alexander
Phillips, Gavin Douglas
Phillips, Gwendolyn Lenore
Pike, Logan Joseph
Ramsey, Alexander Maddison
Richards, Edward Michael Dean
Richardson, Savanna Nicole
Rider, Nelson Wayne
Rogers, Jordan Lynn
Rohlinger, Ethan Matthew
Rojas, Roberto Enrique
Ruetz, Leah Grace
Runstrom, Katherine Marie
Santangelo, Ellah Marie
Satchell, Darek Michael
Scarbrough, Joseph Charles
Seelye, Meghan Elaine
Sheldon, Roslyn Eliana
Sigler, Maddison Kate
Sims, Emily Rae
Smith, Amber Kaylynn
Snyder, Brianna Marie
Sullivan, Joshua Owen Dale
Sutton, Paije Diann
Swanberg, Caleb Alan
Swiger, Madison Sue
Therrian, Makayla Marie
Turner, Kelsi Rae
VanNortrick, Daren Raven
Watrous, Ean Wayne
Williams, Grant Lee
Wilson, Seth Wayne
Wood, Ryan Page
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