CADILLAC — Cadillac Senior High School released its honor roll:

12th grade:

Alexander, Madalyn Marie

Andersen, Jared lan

Andersen, Justin Erik

Anderson, Hailey Jo

Anderson, Madilyn Rose

Anderson, Rylee Jade

Apfel, Abraham Albert

Arrington, Madelin Sophia

Austin, Matthew James

Awwad, Amber Blake Soumaya

Awwad, Erik Xavier

Barczewski, Alec James

Baughan, Jacob Robert

Beydoun, Anastacia Nikole

Bohannon, Julia Elise

Bosman, Adam Richard

Brooks, Damien Michael

Bryant, Makenna McKennzie

Chilcote, Ashely Nicole

Cockeram, Brittany Sierra

Comstock, Chloe May

Conradson, Drew Jeffrey

Cool, Jill Catherine

Cooper, Aries Kain

Crisman, Cole A.

Crozier, Cameron Keith

Darrow, Aaron Joshua

Fauble, Brandon Jeffrey

Fewless, Philip Michael

Foster, Erin Bailey

Fox, Marne Raeanna

Garland, Angel Leah

Gilbert, Riley Elizabeth

Goodwin, Simon Christopher

Gottleber, Jessica Rose

Gullekson, Emma Jean

Hagstrom, Gabriella Alynn

Hamilton, Mitchell Grant

Harrison, Heather Anne

Harrison, Patricia Lee

Hawkins, Kaylee Rae

Healey, Cameron Lee

Hildebrant, Zackary Michael

Hill, Alana Louise

Hoffman, Grace Autumn

Holly, Kodi Lynne

Holt, Rory Marie

Houk, Emilee Elizabeth Mavis

Huckle, Susan Kaye

Hughes, Ethan James

Hurlburt, Madyson Rae

Ingraham, Katelynn Alexis

Jacobson, Hailey Morgan

Jenema, Paige Renee

Jimenez Noriega, Julian Alfredo

Johns, David Todd-Paul

Johnson, Jaydin Lee

Johnson, Madeline Cecilia

Kailing, Austin Michael

Keller, Korbin Ryan

Kelsey, Eddie Ryan

Kendall, Lucas Alexander

Kinnie, Daelyn Mary

Kleinsorge, Brooke Elizabeth

Kleinsorge, Trevor William

Klotz, Levi Christian

Knight, Makayla Justice-Joanne

Kochanny, Brooke Elizabeth

Koenigsmann, Hannah Diane

LaMonde, Jon Andre

LaMonde, Julian Thomas

LaMonde, Justin Pierre

Leach, Parker Jullian

Lilly, lan Nicholas

Liptak, Anesa Gabriele

Liu, Joy

Lloyd, Isabelle Grace

Lorenz, Brooke Ann

Losinski, Garrett Raymond

Maier, Karly Anne

McAllister, Amber Lauren

McMurray, Robby Willis

McNamara, Casey Aren

Merritt, Kathleen Elaine

Metzger, Gabrielle Kalene

Miehlke, Abbagail Kathryn

Miller, Troy Lee

Moffat, Tucker Reid

Menasco, Joshua Blake

Moore, Larry Ray

Nehmer, Justene Elena

Neiss, Margaret Katharina

Nelson, Emilia Grace

Nobles, Cullin Allen

Notarian, Quinn Austin

Parrish, Johnathon Michael

Peedle, Alyvia Joy

Peltier, Abigail Grace

Perry, Kyle Stephen

Peterson, Ryan Paul

Potocki, Amanda Rose

Ritchotte, Briahna Rose

Ruppert, Lindsey Marlene

Sanscrainte, Sarah Elizabeth

Schmittdiel, Jack Phillip

Scott, Taya Isabella

Sessions, Katlyn Marie

Sharp, Kendyll Elyssa

Shuster, Abbygail Elizabeth

Smith, Claire Annabelle

Spicer, Andrew Anthony

Spivey, Haley Ann

Stange, Maxwell Abe

Sullivan, John Raymond Joseph

Terrell, Xena Grace

Townsend, Shelby Elaine

Valdez, Ava Raquelle

Vanburen, Faith Nicole

Vermilyea, Kyle Craig

Vinson, Wyatt Mitchell

Vo, Jonathon Van

Vranish, Abigail Lynn

Walker, William Douglas

Williams, Allison Mae-Ann

Wlndover, Elise Ann

Wood, Gabriella Faith

Worst, Kaley Ann

Wright, Eirha Ryle

Yack, Jadon Gregory

11th grade:

Abram, Austin Michael

Anderson, Molly Jane

Anstine, Shelby Yvonne

Balbuena, Julianna Marie

Baldwin, Alyssa Ann

Baldwin, Mariel Jane

Barnard, Jaden

Bechtel, Anna Jane

Becktel, Gavin Jack

Boolman, Logan Jack-Edward

Boorsma, Dillon Michael

Barr, Evan Craig

Brink, Seth Avery

Broersma, Isaac Steven

Brown, Macy Quynn

Buckmaster, Keegan Gates

Butler, Flower Susan

Cochrane, Noah Alexander

Cole, Isabel Ann

Cook, Dennis William

Danforth, Abigail Christine

Daveridge, Lucy Mary

Dean, Abigail Elizabeth Mae

Dostal, Loriana Rose

Drabik, Madilyn Annette

Dusa, Sarah Ashley

Dykgraaf, Derek Clay

Enyeart, Lucas Tyler

Fauble, Kyle Raymond

Fauble, Livia Madison

Garrison, Landon Carter

Gray, Daniel Scott

Green, Taylor LeeAnn

Gregory, Emily Marie

Hale, Morgan Marie

Hess, Colin Thomas

Hilt, Declan Rhudy

Hoffert, Alana Skye

Holland, Jonathan Paul

Horstman, Nicholas Alan

Houck, Brad Alan

House, Madelin May

Huang, Alan

lseri, Tadamitsu Lee

Jenema, Sarah Grace

Johnston, Kaitlyn Brooke

Kapuscinski, Olivia Katherine

Kearney Wright, Kylee Denee

Kelly, Joseph Robert

Kohler, Benjamin Matthew

Kovach, Madison Marie

Krantz, Hailey Marie

LaMonde, Paul Jacques

Little, Baily Rae

Martz, Alaina Marie

Matzke, Alix Amelia

Maury, Emmalynn Mae

McClure, Sawyer Dale

McGee-Kendall, Dominick Charles

McKeever, Molly Mackenzie

McLaurin, Brady Charles-Patrick

McRoberts, Brendan Scott

McTaggart,Emma Kathryn

Merritt,Abigail Eileen

Meyer, Olivia Quin

Mickelson, Oakley Marie

Mo,Angela

Mollohan, Michael Jason

Mortensen, Hannah Elizabeth

Musta, Chloie Jayne

Neff Kadwell, Mia Ann

Nowland, Halee Kay Lynn

Oberhaus, Brayden David

Odiase, Peace Osaruese

Pechota, Elaina Marie

Peltier, Lucas Alexander

Phillips, Gavin Douglas

Phillips, Gwendolyn Lenore

Pike, Logan Joseph

Ramsey, Alexander Maddison

Richards, Edward Michael Dean

Richardson, Savanna Nicole

Rider, Nelson Wayne

Rogers, Jordan Lynn

Rohlinger, Ethan Matthew

Rojas, Roberto Enrique

Ruetz, Leah Grace

Runstrom, Katherine Marie

Santangelo, Ellah Marie

Satchell, Darek Michael

Scarbrough, Joseph Charles

Seelye, Meghan Elaine

Sheldon, Roslyn Eliana

Sigler, Maddison Kate

Sims, Emily Rae

Smith, Amber Kaylynn

Snyder, Brianna Marie

Sullivan, Joshua Owen Dale

Sutton, Paije Diann

Swanberg, Caleb Alan

Swiger, Madison Sue

Therrian, Makayla Marie

Turner, Kelsi Rae

VanNortrick, Daren Raven

Watrous, Ean Wayne

Williams, Grant Lee

Wilson, Seth Wayne

Wood, Ryan Page

Cadillac News

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