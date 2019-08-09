Cadillac High School Honor Roll — 2018-2019 F3:

12th grade:

Andersen. Mya Brooke

Armstrong. Boyd Arthur

Bartman, Kathryn Louise

Bates, Morgan Mae

Baughan. Emily Illean

Bergquist. Connor James

Blackmer, Amanda Ruth

Blackmer. Libby Catherine

Boes. Ariana Madison

Bolt, Lillyanne Rose

Borr. Carly Ruth

Brackenrich, Sarah Sharon

Brines. Matthew Milo

Broersma, Amanda Anne

Brookshire. Kayleigh May

Brown. Clara Rose

Byers, Brittany Ann

Cain, Grace Elizabeth

Campbell. Abigail Faith

Campbell. Tyler Douglas

Canfield. James Patrick

Carlington. Timothy Charles

Chamberlain, Deana Marie

Cherry. Zachary Allen

Cochrane, Jacob Michael

Courtland. Devan Alexis

Cox, Rvan David 102588

Dagner. Brennen Riley

Dickerson. Alexis Kaye

Duncan. Sydney Raeann

Dusa, Erin Nicole

Dushane, Erin Lizz

Eastman, Melodee Elizabeth

Edenbum. Madisyn June

Elmore. Zachary Jason

Evans, Anthony James

Fauble. Dylan Thomas

Fessler, Chloe Marie

Fiet. Grant Rinehart

Fitzpatrick. Meadow Raine

Flint, Cole Alexander

Foreman. Kenzie Marie

Fosmore, Autumn Lynn

Foster. Brandon Douglas

Fox. Emily Sue

French. Shelby Rose

Gebhard. Dylan Jeromy

Geiger, Brian Isaac

Glendenning, Raven Love

Goodrich. Kristen Brianna

Greenwood, Renaye Janelle

Hambright, Brendan Kenneth

Haywood, Sydney Ann

Hewett, Matthew Carl

Hicks, Matthew Alexander

Hiscock, Alexander Scott

Hoover. Alexea Briana

Horton. Kalob OwenJames

Hosner. Mikayla Diann

Howard. Tansen Lou

Huang, Benjemine

Jacobson. Courtney Rose

Janovsky, Jaclynn Claire

Johnson. Ethan Anthony

Johnson, Sierra Hunter

Johnston. Kelsie Rae

Kelly, Caitlin Nicole

Kendziorski. Abigail Michelle

Kennard, Elizabeth Joan

Lang. Juli-Ann Celestina

Langworthy, Dylan Douglas

Lietaert. Alexander Cole

Lindow, Kaitlyn Marie

Lowe. Abigail Jean

Lundquist. Braedan Tyler

Markham, Steuhen Michael

Marlette, Matthew David

Matzke, Mark Patrick

McBrian. Taylor Ann

McGregor, Noah Scott

McKinley, Yazamine Marie

McLaurin. Bailey Rose

McNitt. Parker Allen

Meade, Kailey Raeann

Mickelson. Cale James

Mockler, Mollie Rose

Morgan. Cheyenne Lee

Netzley. Alexander James

Nimcheski, Brooklyn Annez

Outman, Olivia Lee

Parker. Breana May

Paul. Sydney Marie

Pendrick, Austin Lee

Peterson. Erika Noel

Phelus. Rachel Ann

Philligs, Brendan Albert

Pierson. Nikolas Robert

Podzamsky. Emma Marie

Posthumus Meyjes, Sanna Marie

Pritchard. Ethan Nolan

Raffaele, Aidan Samardich

Reed. Drew Breann

Reuther. Abbigail Jene

Richardson, Spencer Bruce

Rick, David Michael

Roberts, Jacob Thomas

Rogers, Karsyn Michelle

Rose. Dylan Matthew

Rosenburg. Emmaline Ree

Rossell, Shayenna Brie

Rudat. Victoria Alizbeth

Runstrom, Charles Robert

Sawicki. Victor James

Scheurer, Allan Robert

Schwerdt, Lina Indira Sofia

Scott. Brian Christopher

Scott, Karli Rose

Sigler, Randall James

Smith. Marshall Rueben

Staub. Margaret Katheryn

Tappen. Brian Leroy

Tonello. Derek Anthony

Trautner. Daniel Vernon

VanNewkirk, Seth James

Verdier-Boyd, Destiny Faith

Vermilyea, Kaillyn Elizabeth

Watkins. Hayden Bradley

Weidemann, Arianna Mae

Weir, Elizabeth Diane

Wheeler, Teresa Marie

Whipple, Kayla Grace

Williams, Mikelle Louise

Williams. Priscilla Renee

 

11th grade:

Alexander. Madalyn Marie

Allen, Vera Marie

Andersen. Jared Ian

Andersen, Justin Erik

Anderson. Hailey Jo

Anderson. Madilyn Rose

Anderson. Rylee Jade

Apfel, Abraham Albert

Arrington. Madelin Sophia

Awwad. Amber Blake Soumaya

Awwad. Erik Xavier

Baker, Tipp Rolland

Barczewski. Alec James

Barnard. Corra Lynn

Beydoun. Anastacia Nikole

Bohannon, Julia Elise

Bosman, Adam Richard

Bryant. Makenna McKennzie

Burton. Hunter David

Bush. Olivia Renee

Chilcote, Ashely Nicole

Comstock, Chloe May

Conradson, Drew Jeffrey

Cool, Jill Catherine

Crisman. Cole A

Crozier, Cameron Keith

Darrow, Aaron Joshua

Fewless. Philip Michael

Foster, Erin Bailey

Fox, Marne Raeanna

Garland, Angel Leah

Gilbert. Riley Elizabeth

Goodwin. Simon Christopher

Gottleber, Jessica Rose

Gullekson, Emma Jean

Hagstrom. Gabriella Alynn

Hamilton, Mitchell Grant

Harrison, Heather Anne

Harrison, Patricia Lee

Hawkins. KayIee Rae

Healey, Cameron Lee

Hildebrant. Zackary Michael

Hill. Alana Louise

Hoffman, Grace Autumn

Holt, Rory Marie

Houk. Emilee Elizabeth Mavis

Hughes. Ethan James

Ingraham, Katelynn Alexis

Jackson, Kassidy Ruth

Jenema. Paige Renee

Jimenez Noriega. Julian Alfredo

Johnson, Madeline Cecilia

Keller. Korbin Ryan

Kendall. Lucas Alexander

Kitzman. Alex Marie

Kleinsorge. Brooke Elizabeth

Klotz, Levi Christian

Knight, Makayla Justice-Joanne

Kochanny, Brooke Elizabeth

LaMonde, Jon Andre

LaMonde. Julian Thomas

LaMonde, Justin Pierre

Leach, Parker Jullian

Lilly. Ian Nicholas

Liptak, Anesa Gabriele

Lloyd, Isabelle Grace

Lorenz, Brooke Ann

Losinski, Garrett Raymond

Maier, Karly Anne

McAilister, Amber Lauren

McNamara. Casey Aren

Merritt, Kathleen Elaine

Metzger, Gabrielle Kalene

Miehlke, Abbagail Kathryn

Miller, Troy Lee

Moffat, Tucker Reid

Nehmer. Justene Elena

Neiss, Margaret Katharina

Nelson. Emilia Grace

Nobles. Cullin Allen

Parrish. Johnathon Michael

Peedle. Alyvia Joy

Peltier. Abhzail Grace

Ritchotte. Briahna Rose

Ruppert. Lindsey Marlene

Schmittdiel, Jack Phillip

Scott. Taya Isabella

Sessions, Katlyn Marie

Sharp. Kendyll Elyssa

Shier, Mikala Sue

Shuster. Abbygail Elizabeth

Smith, Claire Annabelle

Soderman. Emily Victoria

Spicer, Andrew Anthony

Spivey, Haley Ann

Stange, Maxwell Abe

Sullivan, John Raymond Joseph

Swales. Autumn Reign

Thiebaut-Near: Sydney Jae Eun

Townsend, Shelby Elaine

Trump. Abigail Mary Sue

Valdez, Ava Raquelle

Vinson. Wyatt Mitchell

Vo, Jonathon Van

Walker, William Douglas

Wilde, Logan Oliver

Williams. Allison Mae-Ann

Wright. Eirha Ryle

Yack, Jadon Gregory

Yonkrnan, Hayleigh Ann

Yonkman, Tanaya Rachelle

 

10th grade:

Abram, Austin Michael

Anderson, Molly Jane

Balbuena. Julianna Marie

Baldwin. Mariel Jane

Barnard. Jaden

Bengelink. Bryce Joseph

Birgy. Chesni Ann

Boes. Madelyn Grace

Boolman. Logan Jack-Edward

Borr. Evan Craig

Broersma. Isaac Steven

Brown. Macy Quynn

Buckmaster. Keegan Gates

Butler. Flower Susan

Cochrane. Noah Alexander

Cole. Isabel Ann

Cook. Dennis William

Danforth. Abhmil Christine

Daveridge, Lucy Mary

Davis. Jaila Kenshanda

Dean. Abigail Elizabeth Mae

Dickerson, Jay Ceigan

Dostal, Loriana Rose

Drabik, Madilyn Annette

Dusa, Sarah Ashley

Eller, Heather Catherine

Enyeart, Lucas Tyler

Farley, Bryan Scott

Fauble, Kyle Raymond

Fauble, Livia Madison

Fuller, Kennedy Louise

Garland. Amelia Ann

Garrison, Landon Carter

Gonzales. Maya Mary

Gray, Daniel Scott

Gregory, Emily Marie

Hale, Morgan Marie

Hilts, Elyse Lynn

Hoffert, Alana Skye

Holland. Jonathan Paul

Horstman, Nicholas Alan

House, Madelin May

Huang, Alan

Hughes. Dylan Michael

Iseri. Tadamitsu Lee

Jenema. Sarah Grace

Johnston. Kaitlyn Brooke

Kapuscinski. Olivia Katherine

Kearney Wright. Kylee Denee

Kelly. Joseph Robert

Kohler, Benjamin Matthew

Kovach. Madison Marie

Krantz. Hailey Marie

LaMonde. Paul Jacques

Linnabary. Jacob Michael

Little, Baily Rae

Martz, Alaina Marie

Matzke, Alix Amelia

Maury. Emmalynn Mae

McClure, Sawyer Dale

McKeever, Molly Mackenzie

McLaurin. Brady Charles-Patrick

McRoberts, Brendan Scott

McTaggart, Emma Kathryn

Meyer, Olivia Quin

Mo. Angela

Mollohan, Michael Jason

Moore, Nathan Andrew

Mortensen. Hannah Elizabeth

Motto, Trevor Allen

Musta, Chloie Jayne

Neff Kadwell, Mia Ann

Nowland, Halee Kay Lynn

Oberhaus, Brayden David

Odiase, Peace Osaruese

Osadiaye, Oghosasse Nancy

Patel, Hiralbahen Ishwarbhai

Pechota. Elaina Marie

Peltier, Lucas Alexander

Phillips. Gavin Douglas

Phillips, Gwendolyn Lenore

Ramsey. Alexander Maddison

Richards, Edward Michael Dean

Richardson. Savanna Nicole

Rider. Nelson Wayne

Rodrigues. Madison Anastasia

Rogers, Jordan Lynn

Rojas. Roberto Enrique

Runstrom. Katherine Marie

Santangelo. Ellah Marie

Satchell, Darek Michael

Seelye, Meghan Elaine

Sheldon, Roslyn Eliana

Sims, Emily Rae

Singh, Onkar

Smith. Amber Kaylynn

Smith. Hanisi Hevani

Snyder, Brianna Marie

Sutton, Paije Diann

Swanberg, Caleb Alan

Swiger, Madison Sue

Therrian, Makayla Marie

Thwaites, Liberty Dawn

Turner, Kelsi Rae

VanNortrick, Daren Raven

Voorhees, Abby Patricia

Wilkins, Emmy Marie

 

Ninth grade:

AIlen, Emma Grace

Bajwa, Janae Noel

Barger, Zachary Charles

Bartman, Jakob David

Boyd. Harley James

Brandsma, Katherine Mae

Brannam. Emily Ann

Brines, Renee Michelle

Burch, Clay James

Burt, Emily Elizabeth

Butkovich. Haley Renee

Carey, James Cole

Castle, Karly Paige

Chipman. Harrison James

Cockeram. Emily Savannah

Collins. Logan James

Conradson. Kyle Randolph

Cook. Dakota McKenzie

Cooper. Lauren Elaine

Cornwell. Sidney Marie

Darrow. Ella Jeannine

Drabik. Benjamin Michael

Eash, Elizabeth Jane-Marie

Feister, Zoey Anju

Fitzgerald, Rylie Marie

Flores, Jayden Lee

Ford. Mason Louis Alexander

Friess, Raven Marie

Geister, Ila Joy

Gomez, Carlos Juan

Gottleber, Katelyn Marie

Grames, Kaylee Marie

Gray, Elizabeth Elsie

Guemsey, Madeleine Grace

Gurden. Aden Michael

Hale, Nicholas Gregory

Hammond, Lydia Marie

Hoffert. Brooklyn Rayne

Holly, Jada Marae

Hosner. Nicole Lynn

Hundt, Travis Allen

Ingraham IlI, Steven Dennis

Jacobson. Rebecca Anne

Jakubos, Kyla Marian

Jenema. Cole Richard

Jesweak, Connor Scott

Jezak. Julia Nicole

Johnson, Nicholas Jess

Johnston. Collin Stefen

Kelley, Rebecca Paige Lauren

Kiomento. James Damian

Kovacevich, Abby Patricia

Kroes, Ryan Zachary

Lavigne. Elliot Joseph

Lewis, Shianna Marie

Liddy, Cameron Paul

Lundguist. Ashlyn Tayler

Mallory. Samuel Austin

Marine. Ella Mae

Mason. Claire Elaine

Mason, Emily Faye

Masserang. Caliey Sue

Mathewson, Elise Joy

McCully, Alyssa Rose

McGowan. Connor Richard

McGuire, MacKale Padraig

McKinley, Clayton Alexander

McKnight, John William

McMahon, Ella Joi

McMartin, Kasidy Mercedes

Meier, Lindsay Ruth

Meyer, Benjamin Michael

Mist, Lauren Nicole

Mitchell, Travis Hunter Kenneth

Moore, Fisher Gregory

Nicholson. Owen James

Nye. Diezel Louis

Olmstead, Tori Alyssa

Ordiway, Seth Logan

Peccia, Isabella Theresa

Pierson, Matthew Anthony

Polega. Justin Michael

Potter, Eleanor Joleen

Raasio, Carson John

Reagan, Rylie Ann

Roberts, Alison Kae

Rodebaugh, Christopher Justin

Ross, Emily Nicole

Salladay, Jacqueline Jeane

Schamanek. Lydia Morgan

Schopieray. Kendall Melissa

Shattuck, Jeramiah Joseph

Smith. Annabelle Laura

Smith, Garrett Wayne

Smith, Gavin Claude

Smith. Madyson Carolann

Spicer. Kalina Quinn

Spivey. Dakota Jay

Stahlecker. Jenna ReAnn

Stange. Madeline Lee

Swiger, Blake Steven

Taylor, Simone Nicolet

Thiebaut-Bachman, Jay Karis

Tonello, Lindsey Elyse

Tweedale, Gracie Jean

Vanderstar, Autumn Marie

VanDusen, Luca Jacob

Vermilyea, Dylan Chad

Vollmar, Jaiden Isobel

Weir, Abbigail Susan

Wetherell, Jessica Ruth

Whipple, Anna Faith

Wilde, Marisa Morgan

Wing, Makayla Dee

Wingard, Hailey Marie

Wonsey, Gracie Marie

Cadillac News

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