Cadillac High School Honor Roll — 2018-2019 F3:
12th grade:
Andersen. Mya Brooke
Armstrong. Boyd Arthur
Bartman, Kathryn Louise
Bates, Morgan Mae
Baughan. Emily Illean
Bergquist. Connor James
Blackmer, Amanda Ruth
Blackmer. Libby Catherine
Boes. Ariana Madison
Bolt, Lillyanne Rose
Borr. Carly Ruth
Brackenrich, Sarah Sharon
Brines. Matthew Milo
Broersma, Amanda Anne
Brookshire. Kayleigh May
Brown. Clara Rose
Byers, Brittany Ann
Cain, Grace Elizabeth
Campbell. Abigail Faith
Campbell. Tyler Douglas
Canfield. James Patrick
Carlington. Timothy Charles
Chamberlain, Deana Marie
Cherry. Zachary Allen
Cochrane, Jacob Michael
Courtland. Devan Alexis
Cox, Rvan David 102588
Dagner. Brennen Riley
Dickerson. Alexis Kaye
Duncan. Sydney Raeann
Dusa, Erin Nicole
Dushane, Erin Lizz
Eastman, Melodee Elizabeth
Edenbum. Madisyn June
Elmore. Zachary Jason
Evans, Anthony James
Fauble. Dylan Thomas
Fessler, Chloe Marie
Fiet. Grant Rinehart
Fitzpatrick. Meadow Raine
Flint, Cole Alexander
Foreman. Kenzie Marie
Fosmore, Autumn Lynn
Foster. Brandon Douglas
Fox. Emily Sue
French. Shelby Rose
Gebhard. Dylan Jeromy
Geiger, Brian Isaac
Glendenning, Raven Love
Goodrich. Kristen Brianna
Greenwood, Renaye Janelle
Hambright, Brendan Kenneth
Haywood, Sydney Ann
Hewett, Matthew Carl
Hicks, Matthew Alexander
Hiscock, Alexander Scott
Hoover. Alexea Briana
Horton. Kalob OwenJames
Hosner. Mikayla Diann
Howard. Tansen Lou
Huang, Benjemine
Jacobson. Courtney Rose
Janovsky, Jaclynn Claire
Johnson. Ethan Anthony
Johnson, Sierra Hunter
Johnston. Kelsie Rae
Kelly, Caitlin Nicole
Kendziorski. Abigail Michelle
Kennard, Elizabeth Joan
Lang. Juli-Ann Celestina
Langworthy, Dylan Douglas
Lietaert. Alexander Cole
Lindow, Kaitlyn Marie
Lowe. Abigail Jean
Lundquist. Braedan Tyler
Markham, Steuhen Michael
Marlette, Matthew David
Matzke, Mark Patrick
McBrian. Taylor Ann
McGregor, Noah Scott
McKinley, Yazamine Marie
McLaurin. Bailey Rose
McNitt. Parker Allen
Meade, Kailey Raeann
Mickelson. Cale James
Mockler, Mollie Rose
Morgan. Cheyenne Lee
Netzley. Alexander James
Nimcheski, Brooklyn Annez
Outman, Olivia Lee
Parker. Breana May
Paul. Sydney Marie
Pendrick, Austin Lee
Peterson. Erika Noel
Phelus. Rachel Ann
Philligs, Brendan Albert
Pierson. Nikolas Robert
Podzamsky. Emma Marie
Posthumus Meyjes, Sanna Marie
Pritchard. Ethan Nolan
Raffaele, Aidan Samardich
Reed. Drew Breann
Reuther. Abbigail Jene
Richardson, Spencer Bruce
Rick, David Michael
Roberts, Jacob Thomas
Rogers, Karsyn Michelle
Rose. Dylan Matthew
Rosenburg. Emmaline Ree
Rossell, Shayenna Brie
Rudat. Victoria Alizbeth
Runstrom, Charles Robert
Sawicki. Victor James
Scheurer, Allan Robert
Schwerdt, Lina Indira Sofia
Scott. Brian Christopher
Scott, Karli Rose
Sigler, Randall James
Smith. Marshall Rueben
Staub. Margaret Katheryn
Tappen. Brian Leroy
Tonello. Derek Anthony
Trautner. Daniel Vernon
VanNewkirk, Seth James
Verdier-Boyd, Destiny Faith
Vermilyea, Kaillyn Elizabeth
Watkins. Hayden Bradley
Weidemann, Arianna Mae
Weir, Elizabeth Diane
Wheeler, Teresa Marie
Whipple, Kayla Grace
Williams, Mikelle Louise
Williams. Priscilla Renee
11th grade:
Alexander. Madalyn Marie
Allen, Vera Marie
Andersen. Jared Ian
Andersen, Justin Erik
Anderson. Hailey Jo
Anderson. Madilyn Rose
Anderson. Rylee Jade
Apfel, Abraham Albert
Arrington. Madelin Sophia
Awwad. Amber Blake Soumaya
Awwad. Erik Xavier
Baker, Tipp Rolland
Barczewski. Alec James
Barnard. Corra Lynn
Beydoun. Anastacia Nikole
Bohannon, Julia Elise
Bosman, Adam Richard
Bryant. Makenna McKennzie
Burton. Hunter David
Bush. Olivia Renee
Chilcote, Ashely Nicole
Comstock, Chloe May
Conradson, Drew Jeffrey
Cool, Jill Catherine
Crisman. Cole A
Crozier, Cameron Keith
Darrow, Aaron Joshua
Fewless. Philip Michael
Foster, Erin Bailey
Fox, Marne Raeanna
Garland, Angel Leah
Gilbert. Riley Elizabeth
Goodwin. Simon Christopher
Gottleber, Jessica Rose
Gullekson, Emma Jean
Hagstrom. Gabriella Alynn
Hamilton, Mitchell Grant
Harrison, Heather Anne
Harrison, Patricia Lee
Hawkins. KayIee Rae
Healey, Cameron Lee
Hildebrant. Zackary Michael
Hill. Alana Louise
Hoffman, Grace Autumn
Holt, Rory Marie
Houk. Emilee Elizabeth Mavis
Hughes. Ethan James
Ingraham, Katelynn Alexis
Jackson, Kassidy Ruth
Jenema. Paige Renee
Jimenez Noriega. Julian Alfredo
Johnson, Madeline Cecilia
Keller. Korbin Ryan
Kendall. Lucas Alexander
Kitzman. Alex Marie
Kleinsorge. Brooke Elizabeth
Klotz, Levi Christian
Knight, Makayla Justice-Joanne
Kochanny, Brooke Elizabeth
LaMonde, Jon Andre
LaMonde. Julian Thomas
LaMonde, Justin Pierre
Leach, Parker Jullian
Lilly. Ian Nicholas
Liptak, Anesa Gabriele
Lloyd, Isabelle Grace
Lorenz, Brooke Ann
Losinski, Garrett Raymond
Maier, Karly Anne
McAilister, Amber Lauren
McNamara. Casey Aren
Merritt, Kathleen Elaine
Metzger, Gabrielle Kalene
Miehlke, Abbagail Kathryn
Miller, Troy Lee
Moffat, Tucker Reid
Nehmer. Justene Elena
Neiss, Margaret Katharina
Nelson. Emilia Grace
Nobles. Cullin Allen
Parrish. Johnathon Michael
Peedle. Alyvia Joy
Peltier. Abhzail Grace
Ritchotte. Briahna Rose
Ruppert. Lindsey Marlene
Schmittdiel, Jack Phillip
Scott. Taya Isabella
Sessions, Katlyn Marie
Sharp. Kendyll Elyssa
Shier, Mikala Sue
Shuster. Abbygail Elizabeth
Smith, Claire Annabelle
Soderman. Emily Victoria
Spicer, Andrew Anthony
Spivey, Haley Ann
Stange, Maxwell Abe
Sullivan, John Raymond Joseph
Swales. Autumn Reign
Thiebaut-Near: Sydney Jae Eun
Townsend, Shelby Elaine
Trump. Abigail Mary Sue
Valdez, Ava Raquelle
Vinson. Wyatt Mitchell
Vo, Jonathon Van
Walker, William Douglas
Wilde, Logan Oliver
Williams. Allison Mae-Ann
Wright. Eirha Ryle
Yack, Jadon Gregory
Yonkrnan, Hayleigh Ann
Yonkman, Tanaya Rachelle
10th grade:
Abram, Austin Michael
Anderson, Molly Jane
Balbuena. Julianna Marie
Baldwin. Mariel Jane
Barnard. Jaden
Bengelink. Bryce Joseph
Birgy. Chesni Ann
Boes. Madelyn Grace
Boolman. Logan Jack-Edward
Borr. Evan Craig
Broersma. Isaac Steven
Brown. Macy Quynn
Buckmaster. Keegan Gates
Butler. Flower Susan
Cochrane. Noah Alexander
Cole. Isabel Ann
Cook. Dennis William
Danforth. Abhmil Christine
Daveridge, Lucy Mary
Davis. Jaila Kenshanda
Dean. Abigail Elizabeth Mae
Dickerson, Jay Ceigan
Dostal, Loriana Rose
Drabik, Madilyn Annette
Dusa, Sarah Ashley
Eller, Heather Catherine
Enyeart, Lucas Tyler
Farley, Bryan Scott
Fauble, Kyle Raymond
Fauble, Livia Madison
Fuller, Kennedy Louise
Garland. Amelia Ann
Garrison, Landon Carter
Gonzales. Maya Mary
Gray, Daniel Scott
Gregory, Emily Marie
Hale, Morgan Marie
Hilts, Elyse Lynn
Hoffert, Alana Skye
Holland. Jonathan Paul
Horstman, Nicholas Alan
House, Madelin May
Huang, Alan
Hughes. Dylan Michael
Iseri. Tadamitsu Lee
Jenema. Sarah Grace
Johnston. Kaitlyn Brooke
Kapuscinski. Olivia Katherine
Kearney Wright. Kylee Denee
Kelly. Joseph Robert
Kohler, Benjamin Matthew
Kovach. Madison Marie
Krantz. Hailey Marie
LaMonde. Paul Jacques
Linnabary. Jacob Michael
Little, Baily Rae
Martz, Alaina Marie
Matzke, Alix Amelia
Maury. Emmalynn Mae
McClure, Sawyer Dale
McKeever, Molly Mackenzie
McLaurin. Brady Charles-Patrick
McRoberts, Brendan Scott
McTaggart, Emma Kathryn
Meyer, Olivia Quin
Mo. Angela
Mollohan, Michael Jason
Moore, Nathan Andrew
Mortensen. Hannah Elizabeth
Motto, Trevor Allen
Musta, Chloie Jayne
Neff Kadwell, Mia Ann
Nowland, Halee Kay Lynn
Oberhaus, Brayden David
Odiase, Peace Osaruese
Osadiaye, Oghosasse Nancy
Patel, Hiralbahen Ishwarbhai
Pechota. Elaina Marie
Peltier, Lucas Alexander
Phillips. Gavin Douglas
Phillips, Gwendolyn Lenore
Ramsey. Alexander Maddison
Richards, Edward Michael Dean
Richardson. Savanna Nicole
Rider. Nelson Wayne
Rodrigues. Madison Anastasia
Rogers, Jordan Lynn
Rojas. Roberto Enrique
Runstrom. Katherine Marie
Santangelo. Ellah Marie
Satchell, Darek Michael
Seelye, Meghan Elaine
Sheldon, Roslyn Eliana
Sims, Emily Rae
Singh, Onkar
Smith. Amber Kaylynn
Smith. Hanisi Hevani
Snyder, Brianna Marie
Sutton, Paije Diann
Swanberg, Caleb Alan
Swiger, Madison Sue
Therrian, Makayla Marie
Thwaites, Liberty Dawn
Turner, Kelsi Rae
VanNortrick, Daren Raven
Voorhees, Abby Patricia
Wilkins, Emmy Marie
Ninth grade:
AIlen, Emma Grace
Bajwa, Janae Noel
Barger, Zachary Charles
Bartman, Jakob David
Boyd. Harley James
Brandsma, Katherine Mae
Brannam. Emily Ann
Brines, Renee Michelle
Burch, Clay James
Burt, Emily Elizabeth
Butkovich. Haley Renee
Carey, James Cole
Castle, Karly Paige
Chipman. Harrison James
Cockeram. Emily Savannah
Collins. Logan James
Conradson. Kyle Randolph
Cook. Dakota McKenzie
Cooper. Lauren Elaine
Cornwell. Sidney Marie
Darrow. Ella Jeannine
Drabik. Benjamin Michael
Eash, Elizabeth Jane-Marie
Feister, Zoey Anju
Fitzgerald, Rylie Marie
Flores, Jayden Lee
Ford. Mason Louis Alexander
Friess, Raven Marie
Geister, Ila Joy
Gomez, Carlos Juan
Gottleber, Katelyn Marie
Grames, Kaylee Marie
Gray, Elizabeth Elsie
Guemsey, Madeleine Grace
Gurden. Aden Michael
Hale, Nicholas Gregory
Hammond, Lydia Marie
Hoffert. Brooklyn Rayne
Holly, Jada Marae
Hosner. Nicole Lynn
Hundt, Travis Allen
Ingraham IlI, Steven Dennis
Jacobson. Rebecca Anne
Jakubos, Kyla Marian
Jenema. Cole Richard
Jesweak, Connor Scott
Jezak. Julia Nicole
Johnson, Nicholas Jess
Johnston. Collin Stefen
Kelley, Rebecca Paige Lauren
Kiomento. James Damian
Kovacevich, Abby Patricia
Kroes, Ryan Zachary
Lavigne. Elliot Joseph
Lewis, Shianna Marie
Liddy, Cameron Paul
Lundguist. Ashlyn Tayler
Mallory. Samuel Austin
Marine. Ella Mae
Mason. Claire Elaine
Mason, Emily Faye
Masserang. Caliey Sue
Mathewson, Elise Joy
McCully, Alyssa Rose
McGowan. Connor Richard
McGuire, MacKale Padraig
McKinley, Clayton Alexander
McKnight, John William
McMahon, Ella Joi
McMartin, Kasidy Mercedes
Meier, Lindsay Ruth
Meyer, Benjamin Michael
Mist, Lauren Nicole
Mitchell, Travis Hunter Kenneth
Moore, Fisher Gregory
Nicholson. Owen James
Nye. Diezel Louis
Olmstead, Tori Alyssa
Ordiway, Seth Logan
Peccia, Isabella Theresa
Pierson, Matthew Anthony
Polega. Justin Michael
Potter, Eleanor Joleen
Raasio, Carson John
Reagan, Rylie Ann
Roberts, Alison Kae
Rodebaugh, Christopher Justin
Ross, Emily Nicole
Salladay, Jacqueline Jeane
Schamanek. Lydia Morgan
Schopieray. Kendall Melissa
Shattuck, Jeramiah Joseph
Smith. Annabelle Laura
Smith, Garrett Wayne
Smith, Gavin Claude
Smith. Madyson Carolann
Spicer. Kalina Quinn
Spivey. Dakota Jay
Stahlecker. Jenna ReAnn
Stange. Madeline Lee
Swiger, Blake Steven
Taylor, Simone Nicolet
Thiebaut-Bachman, Jay Karis
Tonello, Lindsey Elyse
Tweedale, Gracie Jean
Vanderstar, Autumn Marie
VanDusen, Luca Jacob
Vermilyea, Dylan Chad
Vollmar, Jaiden Isobel
Weir, Abbigail Susan
Wetherell, Jessica Ruth
Whipple, Anna Faith
Wilde, Marisa Morgan
Wing, Makayla Dee
Wingard, Hailey Marie
Wonsey, Gracie Marie
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