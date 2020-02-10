CADILLAC — Cadillac Junior High announces their first semester honor roll.
Mya Aldrich
Lillian Allen
Ashley Alto
Chloe Anderson
Jazmin Angell
Rylan Bachman Dreyer
Aly Baker
Elizabeth Baker
Alexandra Balbuena
Evelyn Barron
Gavin Baumgartner
Ashlynn Becktel
Samuel Bednarick
Kylie Benham
Adriana Beydoun
Jaelyn Bodwin
Ella Boland
Bradley Bonds
Griffin Boolman
Marielle Boolman
Gavin Booms
Lucienna Bronkema
Clara Brown
Olivia Browning
Dameion Bump
Alina Bumstead
Kelly Burch
Madeline Burton
Ethan Butkovich
Digory Butler
Makhi Byrd
Chastity Campbell
Fernando Castillo
Grace Cederberg
Zidane Cherven
Collin Clous
Autumn Cochrane
Conner Cochrane
Gabriel Cochrane
Kaylee Cockeram
Loghan Coffel
Araya Collins
Kaylee Combs-Bugard
Alexander Comstock
Evan Cooley
Tabitha Cory
Lillian Coyne
Caleb Cramer
Keira Crocker
Nevaeh Cubitt
Elli Mae Curtis
Scott Daniels
Paige Davis
Tristan Day
Emma Dick
William Diener
Paul Drysdale
Dominic Duskin
Ravon Eash
Brooke Ellens
Andrew Elmore
Anna Elmore
Natalie Eppard
Isaiah Evans
Dawson Farve
Annika Fink
Leah Fisk
Jacob Ford
Keanan Foster
Sebastian Foster
Hannah Freeman
Hayley Freeman
Mason Freeman
Ava French
Chase Frolenko
Olyvea Fryhover
Clayton Galvanek
Jonathon Gardner
Gage Garland
Devin Garner
Joshua Gebhard
Dakota Gibson
Annarae Gilbert
Gavin Goetz
Emma Goslyn
Myra Gray
Nicole Green
Mattison Gregory
Jaelei Greiner
Shayanne Gridley
Haylee Groen
Jack Gulish
Kaitlynn Hale
Kayden Hall
Grant Hamp
Daisy Harrison
Sonya Hartoon
Jayden Hawkins
Averee Heuker
Zoe Heyd
Brayden Hibbs
Logan Hibbs
Hadley Hilt
Lynnzie Hilton
Cavin Hoffert
Alexa Holly
Reese Holt
Kendra Hoover
Kameron Hopkins
Miles Hoppe
Jasmine Hosner
Mitchell House
Morgan House
Charles Howell
Kyle Hubbell
Nevaeh Hudson
Evan Hughes
Erik Hurtado Urbieta
Tommy Huynh
Sarah Inman
Howard Inzano
Cassie Jenema
Gabrielle Johnns
Makenzie Johns
Emma Johnson
Hanah Johnson
Tatum Johnson
Olivia Jones
Parker Jones
Spencer Kapuscinski
Kaleb Kastl
Emily Keene
Emily Kelley
Hannah Kendall
Mairyn Kinnie
Olivia Klenk
Amaya Knapp
Brady Koenig
Ellie Kovacevich
Trenton Kovacevich
Sean Krannitz
Hannah Kroes
Brian Krzyzanowski
Trayer Langworthy
Clarabelle Larr
Connor Larr
Lilliana Letizio
Katelyn Lilly
Lorna Little
Baileigh Logan
Tristan Logan
Josephine Lorenz
Madisyn Lundquist
Eli Main
Aubree Martin
Ashton Martz
Emily Marvin
Matthew Mason
Myra Mason
Saige Mason
Marisa Mazza
Kyle McGowan
McCoy McGuire
Reagan McKeever
Reina McMahon
Keegan McRoberts
Stephanie Metzger
Avery Meyer
Avery Mickelson
Ryan Miehlke
Alexys Mielke
Makayla Millen
Evan Miller
Haley Miller
Adyson Mitchell
Hunter Mollohan
Carissa Musta
Kyah Narovich
Kayla Near
Nolan Nixon
Eli Nordman
Berkley Oberhaus
Michelle Odiase
Kiera Oliver
Gabriel Outman
Taylor Owens
Grace Paca
Woodlen Paca
Troy Parker
Logan Parmelee
Justin Paszkowski
Cameron Payne
Martin Peccia
Alisia Pedrin
Taylor Pennoni
Lillian Peterson
Luke Phillips
McKenzie Philo
Lucy Pierce
Hayden Piskor
Anya Plotnikiewicz
Gracie Porter
Sabrena Pringle
Cali Quartz
Hunter Ranville
Thomas Reagan
Isabella Renucci
Christopher Richards
Baylee Richardson
Nathaniel Roberts
Emma Romey
Ethan Romey
Cadyn Rossell
Ava Salladay
Kylee Sandelius
Corradino Santangelo
Frederick Santangelo
Emilee Scarbrough
Holden Scarbrough
Ellery Schaefer
Madelyn Schamanek
Andrea Scheanwald
Mackenzee Schepers
Zayne Schepers
Raegan Schopieray
Morgan Seelye
Kara Shattuck
Zopherra Sigler
Ariah Sikkema
Alexander Sims
Adaline Smith
Addison Smith
Julia Smith
Mitchell Smith
Bailey Sourignavong
Noah Sparks
Lydia Spencer
Jordan Sprik
Rowan Springer
Wesley Stanley
Matthew Stilson
Jackson Stuart
Toni Suitor
Sarah Sullivan
Kata Suminski
Brady Sutterfield
Lylian Sutton
Kaleigh Swiger
Madison Swiger
Sophia Swihart
Sophia Taylor
Erica Thompson
Kaydence Thompson
Gavin Thornton
Jorga Thrall
Ciarra Tomala
Noah Traviss
Dylan Trowbridge
Logan Tuck
Riley Tuck
Olivia Turmell
Hazel Ulrich
John VanBrocklin
Samantha VanBrocklin
Madelyn Vanderstar
Connor Vermeulen
Nora Vollmar
Clara Vranish
Rowyn Waddell
Bailey Wade
Zelda Wagner
Onalee Wallis
Kevin Wamba
Kaidan Westdorp
Savannah Wheeler
Lidia Wiesen
Jonathan Wiggins
Brandon Wilkins
Grant Williams
Brooke Wilson
Shelby Wilson
Kieralyn Winkelmann
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