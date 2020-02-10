CADILLAC — Cadillac Junior High announces their first semester honor roll.

 

Mya Aldrich

Lillian Allen

Ashley Alto

Chloe Anderson

Jazmin Angell

Rylan Bachman Dreyer

Aly Baker

Elizabeth Baker

Alexandra Balbuena

Evelyn Barron

Gavin Baumgartner

Ashlynn Becktel

Samuel Bednarick

Kylie Benham

Adriana Beydoun

Jaelyn Bodwin

Ella Boland

Bradley Bonds

Griffin Boolman

Marielle Boolman

Gavin Booms

Lucienna Bronkema

Clara Brown

Olivia Browning

Dameion Bump

Alina Bumstead

Kelly Burch

Madeline Burton

Ethan Butkovich

Digory Butler

Makhi Byrd

Chastity Campbell

Fernando Castillo

Grace Cederberg

Zidane Cherven

Collin Clous

Autumn Cochrane

Conner Cochrane

Gabriel Cochrane

Kaylee Cockeram

Loghan Coffel

Araya Collins

Kaylee Combs-Bugard

Alexander Comstock

Evan Cooley

Tabitha Cory

Lillian Coyne

Caleb Cramer

Keira Crocker

Nevaeh Cubitt

Elli Mae Curtis

Scott Daniels

Paige Davis

Tristan Day

Emma Dick

William Diener

Paul Drysdale

Dominic Duskin

Ravon Eash

Brooke Ellens

Andrew Elmore

Anna Elmore

Natalie Eppard

Isaiah Evans

Dawson Farve

Annika Fink

Leah Fisk

Jacob Ford

Keanan Foster

Sebastian Foster

Hannah Freeman

Hayley Freeman

Mason Freeman

Ava French

Chase Frolenko

Olyvea Fryhover

Clayton Galvanek

Jonathon Gardner

Gage Garland

Devin Garner

Joshua Gebhard

Dakota Gibson

Annarae Gilbert

Gavin Goetz

Emma Goslyn

Myra Gray

Nicole Green

Mattison Gregory

Jaelei Greiner

Shayanne Gridley

Haylee Groen

Jack Gulish

Kaitlynn Hale

Kayden Hall

Grant Hamp

Daisy Harrison

Sonya Hartoon

Jayden Hawkins

Averee Heuker

Zoe Heyd

Brayden Hibbs

Logan Hibbs

Hadley Hilt

Lynnzie Hilton

Cavin Hoffert

Alexa Holly

Reese Holt

Kendra Hoover

Kameron Hopkins

Miles Hoppe

Jasmine Hosner

Mitchell House

Morgan House

Charles Howell

Kyle Hubbell

Nevaeh Hudson

Evan Hughes

Erik Hurtado Urbieta

Tommy Huynh

Sarah Inman

Howard Inzano

Cassie Jenema

Gabrielle Johnns

Makenzie Johns

Emma Johnson

Hanah Johnson

Tatum Johnson

Olivia Jones

Parker Jones

Spencer Kapuscinski

Kaleb Kastl

Emily Keene

Emily Kelley

Hannah Kendall

Mairyn Kinnie

Olivia Klenk

Amaya Knapp

Brady Koenig

Ellie Kovacevich

Trenton Kovacevich

Sean Krannitz

Hannah Kroes

Brian Krzyzanowski

Trayer Langworthy

Clarabelle Larr

Connor Larr

Lilliana Letizio

Katelyn Lilly

Lorna Little

Baileigh Logan

Tristan Logan

Josephine Lorenz

Madisyn Lundquist

Eli Main

Aubree Martin

Ashton Martz

Emily Marvin

Matthew Mason

Myra Mason

Saige Mason

Marisa Mazza

Kyle McGowan

McCoy McGuire

Reagan McKeever

Reina McMahon

Keegan McRoberts

Stephanie Metzger

Avery Meyer

Avery Mickelson

Ryan Miehlke

Alexys Mielke

Makayla Millen

Evan Miller

Haley Miller

Adyson Mitchell

Hunter Mollohan

Carissa Musta

Kyah Narovich

Kayla Near

Nolan Nixon

Eli Nordman

Berkley Oberhaus

Michelle Odiase

Kiera Oliver

Gabriel Outman

Taylor Owens

Grace Paca

Woodlen Paca

Troy Parker

Logan Parmelee

Justin Paszkowski

Cameron Payne

Martin Peccia

Alisia Pedrin

Taylor Pennoni

Lillian Peterson

Luke Phillips

McKenzie Philo

Lucy Pierce

Hayden Piskor

Anya Plotnikiewicz

Gracie Porter

Sabrena Pringle

Cali Quartz

Hunter Ranville

Thomas Reagan

Isabella Renucci

Christopher Richards

Baylee Richardson

Nathaniel Roberts

Emma Romey

Ethan Romey

Cadyn Rossell

Ava Salladay

Kylee Sandelius

Corradino Santangelo

Frederick Santangelo

Emilee Scarbrough

Holden Scarbrough

Ellery Schaefer

Madelyn Schamanek

Andrea Scheanwald

Mackenzee Schepers

Zayne Schepers

Raegan Schopieray

Morgan Seelye

Kara Shattuck

Zopherra Sigler

Ariah Sikkema

Alexander Sims

Adaline Smith

Addison Smith

Julia Smith

Mitchell Smith

Bailey Sourignavong

Noah Sparks

Lydia Spencer

Jordan Sprik

Rowan Springer

Wesley Stanley

Matthew Stilson

Jackson Stuart

Toni Suitor

Sarah Sullivan

Kata Suminski

Brady Sutterfield

Lylian Sutton

Kaleigh Swiger

Madison Swiger

Sophia Swihart

Sophia Taylor

Erica Thompson

Kaydence Thompson

Gavin Thornton

Jorga Thrall

Ciarra Tomala

Noah Traviss

Dylan Trowbridge

Logan Tuck

Riley Tuck

Olivia Turmell

Hazel Ulrich

John VanBrocklin

Samantha VanBrocklin

Madelyn Vanderstar

Connor Vermeulen

Nora Vollmar

Clara Vranish

Rowyn Waddell

Bailey Wade

Zelda Wagner

Onalee Wallis

Kevin Wamba

Kaidan Westdorp

Savannah Wheeler

Lidia Wiesen

Jonathan Wiggins

Brandon Wilkins

Grant Williams

Brooke Wilson

Shelby Wilson

Kieralyn Winkelmann

Cadillac News

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