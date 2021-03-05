Mackinaw Trail Middle School 6th grade All A's and B's

Hailey Alto

Cordelia Bailey

Kimberly Ball

Zoe Barnes

Dayla Bates

Cecilia Billsby

Pamela Blackmer

Emily Bowen

Eiler Carlsen

Leah Christensen

Olivia Cooper-Willis

Kevin Cuykendall

Travis Dickerson

Gabriel Elsholz

Nathan Fisk

Jadyn Fortier

Nicolette Freed

Kaydence Garland

Myah Goetz

Grace Goslyn

Lola Graff

Miranda Graham

Aleise Gregory

Zavier Grinnell

Carmen Gurden

Jack Hampton

Barron Hellowell

John Cris Hermanson

Braxton Heuker

Valerie Hinkley

Alyssa Hoover

Amara Hoover

Wyatt Inzano

Mitsuo Iseri

Evelyn Jacobson

Evan Johnson

Abigail Kelley

Kellan Koschmider

Conno rKrantz

Steven Liddy

Elliana Lindell

DaltonLittle

Colten Lizotte

David Luckett

Addie Main

Danielle Matzen

Morgan McConnell

Ella McInerney

Peyton McLeod

Konner McNeilly

Ian Metzger

Nola Morley

Dominik Mulder

Maximus Narovich

Hally Jo Nicholson

Carley Nixon

David Nobles

Mark Ortiz

Sara Peltier

Ann Philburn

Lucas Rahilly

Isla Rumohr

Jack Schaefer

Charles Schafer

Isabelle Schall

Grace Schultz

Dominic Serafano

Aaden Signor

Kaylee Slupski

Marshall Soules

Paige Sprik

Morgan Stafford

Natalie Stanley

Wyatt Strait

Brooklyn Stuart

Emma Sullivan

Makenzie Taylor

Malachi Thibault

Karlie Tucker

Zane Wallis

Porter Westdorp

Charley Wilson

Masyn Wing

Kyra Zeitz

 

 

Mackinaw Trail Middle School 7th grade All A's and B's

Gabrielle Anderson

Silas Ashley

Paul Austin

Francis Baker

Maxwell Baumgartner

McKenzie Beard

Grace Bell

Jacob Bellaire

Summer Bertram

Broden Biller

Patricia Billett

Catherine Brown

Arianna Bryant

Jennica Cherven

Sophia Clough

Olivia Cochrane

Dallace Conner

Erica Conradson

Skyla Cook

Jody Cornwell

Makenna Cramer

Ashlyn Danforth

Cierra DeRosha

Elizabeth Dunaway

Kasen Dunn

Madison Fauble

Carly Gaylord

Alexander Gebhard

Christian Guerrero

Brezlyn Halvorsen

Lars Hanson

Kadin Hawkins

Connor Hill

Maveric Hoffert

Alec Ivancevic

Lucas Jackson

Cade James

Ellie Johnson

Keaston Johnson

Meara Keeley

Sawyer Keene

Miles King

Elise Koenig

Elizabeth Korson

Gracie Kroes

Kennedy Lamarand

Ryan Lincoln

Colten Longstreet

Alivia Lorenz

Amena Madaski

Hayden Mayhew

MaGill McGuire

Brecken McNutt

Ivy McRoberts

Brody Meyer

Erin Meyer

Grace Munch

Wyatt Musselman

Ethan Nicholas

Xavier Nieman

Airiana Nixon

Sharon Odiase

Sara Outman

Lydia Owens

Jackson Penney

Amellia Peterson

Eliana Plotnikiewicz

Thomas Rahilly

Lydia Richards

Kyle Ross

Lydiann Ruhl

Joseph Schafer

Lucy Schmittdiel

Logan Schutte

Audrey Schwerdt

Blake Seelye

Lillian Shankland

Brendan Slack

Kahlayah Smith

Maddie Smith

Samantha Smith

Keegan Stebleton

Kylie Swiger

Madelyn Taylor

Alissa Tomaski

Dominic Treiber

Keegan Tuck

Kaylee Tweedale

Cooper Wagner

Brody Webb

Christopher Wiggins

Elizabeth Wiggins

Aaron Yaklin

 

 

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