Mackinaw Trail Middle School 6th grade All A's and B's
Hailey Alto
Cordelia Bailey
Kimberly Ball
Zoe Barnes
Dayla Bates
Cecilia Billsby
Pamela Blackmer
Emily Bowen
Eiler Carlsen
Leah Christensen
Olivia Cooper-Willis
Kevin Cuykendall
Travis Dickerson
Gabriel Elsholz
Nathan Fisk
Jadyn Fortier
Nicolette Freed
Kaydence Garland
Myah Goetz
Grace Goslyn
Lola Graff
Miranda Graham
Aleise Gregory
Zavier Grinnell
Carmen Gurden
Jack Hampton
Barron Hellowell
John Cris Hermanson
Braxton Heuker
Valerie Hinkley
Alyssa Hoover
Amara Hoover
Wyatt Inzano
Mitsuo Iseri
Evelyn Jacobson
Evan Johnson
Abigail Kelley
Kellan Koschmider
Conno rKrantz
Steven Liddy
Elliana Lindell
DaltonLittle
Colten Lizotte
David Luckett
Addie Main
Danielle Matzen
Morgan McConnell
Ella McInerney
Peyton McLeod
Konner McNeilly
Ian Metzger
Nola Morley
Dominik Mulder
Maximus Narovich
Hally Jo Nicholson
Carley Nixon
David Nobles
Mark Ortiz
Sara Peltier
Ann Philburn
Lucas Rahilly
Isla Rumohr
Jack Schaefer
Charles Schafer
Isabelle Schall
Grace Schultz
Dominic Serafano
Aaden Signor
Kaylee Slupski
Marshall Soules
Paige Sprik
Morgan Stafford
Natalie Stanley
Wyatt Strait
Brooklyn Stuart
Emma Sullivan
Makenzie Taylor
Malachi Thibault
Karlie Tucker
Zane Wallis
Porter Westdorp
Charley Wilson
Masyn Wing
Kyra Zeitz
Mackinaw Trail Middle School 7th grade All A's and B's
Gabrielle Anderson
Silas Ashley
Paul Austin
Francis Baker
Maxwell Baumgartner
McKenzie Beard
Grace Bell
Jacob Bellaire
Summer Bertram
Broden Biller
Patricia Billett
Catherine Brown
Arianna Bryant
Jennica Cherven
Sophia Clough
Olivia Cochrane
Dallace Conner
Erica Conradson
Skyla Cook
Jody Cornwell
Makenna Cramer
Ashlyn Danforth
Cierra DeRosha
Elizabeth Dunaway
Kasen Dunn
Madison Fauble
Carly Gaylord
Alexander Gebhard
Christian Guerrero
Brezlyn Halvorsen
Lars Hanson
Kadin Hawkins
Connor Hill
Maveric Hoffert
Alec Ivancevic
Lucas Jackson
Cade James
Ellie Johnson
Keaston Johnson
Meara Keeley
Sawyer Keene
Miles King
Elise Koenig
Elizabeth Korson
Gracie Kroes
Kennedy Lamarand
Ryan Lincoln
Colten Longstreet
Alivia Lorenz
Amena Madaski
Hayden Mayhew
MaGill McGuire
Brecken McNutt
Ivy McRoberts
Brody Meyer
Erin Meyer
Grace Munch
Wyatt Musselman
Ethan Nicholas
Xavier Nieman
Airiana Nixon
Sharon Odiase
Sara Outman
Lydia Owens
Jackson Penney
Amellia Peterson
Eliana Plotnikiewicz
Thomas Rahilly
Lydia Richards
Kyle Ross
Lydiann Ruhl
Joseph Schafer
Lucy Schmittdiel
Logan Schutte
Audrey Schwerdt
Blake Seelye
Lillian Shankland
Brendan Slack
Kahlayah Smith
Maddie Smith
Samantha Smith
Keegan Stebleton
Kylie Swiger
Madelyn Taylor
Alissa Tomaski
Dominic Treiber
Keegan Tuck
Kaylee Tweedale
Cooper Wagner
Brody Webb
Christopher Wiggins
Elizabeth Wiggins
Aaron Yaklin
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